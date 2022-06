Le président russe Vladimir Poutine s’est adressé aux BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) concernant les sanctions internationales visant la Russie. Ce jeudi 23 juin 2022, au cours de l’ouverture du sommet virtuel qui réunissait ces derniers, le numéro un russe les a exhortés au rassemblement et à la collaboration, pour faire face aux mesures prises par les pays occidentaux qui visent son pays. Pour lui, il s’agit d’actions égoïstes auxquelles la Russie fait face, depuis le début de son offensive lancée en Ukraine.

Xi Jinping avait appelé à s’opposer aux sanctions

« Ce n’est qu’en se basant sur une coopération honnête et mutuellement avantageuse que l’on peut chercher des issues de la situation de crise frappant l’économie mondiale à cause des actions égoïstes et irréfléchies de certains pays » a laissé entendre Vladimir Poutine. Notons que les propos du chef de l’Etat russe interviennent dans la même dynamique que ceux de son homologue chinois Xi Jinping sur le même sujet. Dans son message vidéo au sommet virtuel des BRICS, il a appelé les cinq pays à faire front face aux sanctions « unilatérales » mais aussi à dire non « à la confrontation entre les blocs ».

Selon les propos du chef de l’Etat chinois relayés par le ministère des Affaires étrangères, le président chinois a ajouté : « Nous devons renoncer à la mentalité de la guerre froide et à la confrontation entre les blocs, s'opposer ensemble aux sanctions unilatérales et à leur utilisation abusive et [...] aller au-delà de petits groupes hégémoniques ». Xi Jinping a saisi l’occasion pour appeler les Brics à prendre part au principe de la multipolarité ainsi qu’à la protection du système international basé sur les Nations unies.