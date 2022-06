C'est un secret de polichinelle. Le gouvernement a pris il y a quelques jours, un décret portant réglementation du bruit au Bénin. Le jeudi dernier, lors de l'émission "Ask gouv-Bénin", le directeur départemental du cadre de vie Atlantique-Littoral Rosaire Attolou, a expliqué les innovations du nouveau décret. Selon ses dires, il y a certains bruits qui n'avaient pas été pris en compte dans l'ancien décret. Il s'agit notamment des bruits provenant des salles de fête, des tentes non insonorisées et des animaux domestiques.

La source du bruit doit être située dans un rayon minimal de 200 mètres, des établissements sensibles

L'ancien décret n'avait également pas interdit l'installation des sources de bruit à côté des hôpitaux et les collèges par exemple . Il n'avait également pas défini la distance qui devrait séparer ces sources de bruit de ces établissements sensibles. La nouvelle loi a comblé tout ce vide, selon Rosaire Attolou. Désormais, la source du bruit doit être située dans un rayon minimal de 200 mètres, des établissements sensibles, selon l'article 7 du nouveau décret.

"A l'intérieur de ces établissements, le bruit dépasse largement ce qui est prévu

De plus, toute personne qui souhaite installer une activité génératrice du bruit doit la déclarer ou obtenir avant l'ouverture un avis technique en matière de bruit auprès des directions départementales du cadre de vie territorialement compétentes ou un certificat de conformité environnemental au niveau de l'Agence béninoise pour l'environnement. La nouvelle réglementation s'intéresse aussi au niveau du bruit à l'intérieur de ces établissements. "On a constaté qu'à l'intérieur de ces établissements, le bruit dépasse largement ce qui est prévu. L'Etat dit aujourd'hui que le niveau de bruit maximal est limité à 70 décibels" informe Rosaire Attolou.

Pas de bruits entre 13 h et 15h, les jours ouvrables

Le directeur départemental du cadre de vie Atlantique Littoral ajoute que le niveau de bruit dans les zones d'habitation ne doit pas aller au-delà des 60 décibels. Par ailleurs les moulins, les scieries, les forges, bars, discothèques et restaurants doivent respecter certains horaires. Les jours ouvrables par exemple, ils ne sont pas autorisés à faire du bruit entre 13h et 15 h et de 22 h à 06 h du matin. En ce qui concerne les weekends, le créneau horaire à respecter va de 20 h à 10 h du matin. Pour justifier la nécessité de ce décret, il informe que plus de 6000 plaintes ont été enregistrées ces dernières années par la police environnementale dans le cadre du bruit et de la pollution sonore.