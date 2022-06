Invité de l'émission « Diagonale » de la webtv Binews, Pascal Todjinou a dit ce qu'il pensait de la dernière rencontre entre Patrice Talon et ses prédécesseurs en l'occurrence Boni Yayi et Nicéphore Soglo . L’ancien secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB) apprécie l’initiative. C’est de son point de vue, « un espoir pour la paix ». « Si aujourd’hui, ceux-là, se rencontrent, il y a un espoir » a déclaré Pascal Todjinou. Quand on l’interroge sur les actes à poser par Patrice Talon pour décrisper l’atmosphère politique, il fait clairement savoir que sa posture ne lui permet pas de faire des recommandations. Ce qu’il faut faire d’après lui, c’est de « continuer par dialoguer ».

Quant aux politiciens et députés, ils savent ce qu’ils doivent faire pour des législatives inclusives, a-t-il poursuivi. En effet, l’ancien syndicaliste souhaite voir au parlement les partis de l’opposition en 2023 et même ceux qui soutiennent le chef de l’Etat comme le PRD. Il rappelle cependant que la règle des 10% est toujours en place. « C’est toujours 10%, …Les députés savent ce qu’ils doivent faire. Si quelqu’un veut rabaisser ça un peu plus, il n’a qu’à initier ce dialogue » a déclaré M Todjinou, tout en faisant savoir que ses propos n'appellent pas une révision du code électoral. En ce qui concerne la formalisation d’un cadre de concertation entre les anciens présidents et le président en exercice, il trouve que c’est une bonne initiative.

« Formaliser ce cadre de concertation, je crois que oui. Si c’est au gré du président de la République, il peut ne pas le faire. Mais quand c’est institutionnalisé, le président en exercice est tenu de le faire. Pour moi, il faut formaliser » a déclaré l’ancien président de la Commission électorale nationale autonome (Céna). Il a ensuite balayé les craintes de Nourénou Atchadé. En effet, le premier vice-président du parti Les Démocrates pense qu’une formalisation de ce cadre de concertation serait un prétexte bien trouvé pour écarter les anciens présidents de la chose politique. « Personne n’a dit qu’en formalisant un tel cadre, on élimine les anciens présidents du champ politique. Un texte pareil ne peut jamais sortir. Mon ami Nourénou n’a pas bien apprécié la situation. Ne pensons pas avec une vue courte » exhorte Pascal Todjinou.