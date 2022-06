Chers amis, amies, nous sommes de plus en plus envahis par les blattes ou cafards ou cancrelats. Les différentes armes utilisées dans la guerre contre ces insectes semblent peu efficaces et, surtout, sont toxiques (je pense aux insecticides) pour nous-mêmes. Pour ma part, j'ai expérimenté le vinaigre blanc. Il me paraît efficace. Il faut le préférer un peu fort, à 8 % par exemple.

Le mettre dans un flacon pulvérisateur et surprendre les cafards en allumant brusquement en pleine nuit, en même temps qu'on le pulvérise sur eux. Un seul jet suffit : ce n'est pas la peine (chères mesdames😃) de vider tout un flacon sur un malheureux cancrelat. Les plus jeunes sont les plus sensibles au produit. Le cafard est un champion en camouflage, très rapide pour se cacher quand on allume ou quand il perçoit du mouvement ou des vibrations. Il aime se cacher sous les marmites, les seaux, les paniers, tout objet pouvant les dissimuler, dans les armoires ou placards de cuisine, la cuisinière (hôtel 5 étoiles des cafards !), les dessous d'évier, les coins, les fentes ou failles dans les murs, les endroits humides, etc., etc.

Les fours non utilisés sont leur habitation privilégiée. Si vous allumez le four de votre cuisinière après un long temps, vous allez voir la débandade. La propreté des locaux et l'absence de déchets alimentaires les tiennent un peu à distance. Je vais suggérer de passer le même vinaigre blanc à 8 % sur les éviers, les plans de travail et carreaux, le dessus des cuisinières, les plateaux des fours. Mais chacun connaît son environnement. C'est un combat sans répit. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Je le souhaite vivement. La lutte de chacun contribuera aux succès de tous. Bonne chance.