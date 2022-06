Au Bénin, l’examen du Certificat d’études primaires (Cep) session de juin 2022 a démarré hier mardi 07 juin sur toute l’étendue du territoire national. Le lancement officiel de cet examen s’est déroulé au CEG Tchatchou en présence du ministre des enseignement maternel et primaire Salimane Karimou, du maire de la commune de Tchaourou et du préfet du Borgou .

» Nous sommes en train de travailler depuis quelques années sur la qualité de l’enseignement «

Le ministre a laissé entendre que le gouvernement s’attend à un meilleur taux de performance que les années précédentes en raison de la qualité de l’enseignement aujourd’hui. » Nous sommes en train de travailler depuis quelques années sur la qualité de l’enseignement et cette qualité-là, ça part du taux de performance. Nous sommes partis de 40% comme je l’ai dit il y a quelques jours à 84%, 85% et notre souhait est que nous allions au-delà de 85% » a déclaré Salimane Karimou.

Pour lui, si cette session de juin 2022 peut permettre d’atteindre au moins les 90%, ce serait déjà une satisfaction. « Quand les enfants parlent (il faut) qu’on sache que ils ont appris quelque chose à l’école. Quand on les interroge, qu’ils sachent répondre aux questions qu’on leur pose » a poursuivi l’autorité très optimiste sur l’avenir de l’école béninoise : « Ça a commencé par aller petit à petit et dans quelques années, inch’Allah, on sera satisfait de notre école ».