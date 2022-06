La Béninoise Odile Ahouanwanou , spécialiste de l’heptathlon, a décroché ce jeudi 09 juin 2022 à l’Ile Maurice la médaille d’Or aux Championnats d’Afrique seniors d’athlétisme à l’issue d’une combinaison de sept épreuves (100m haies, 200m, 800m, saut en hauteur, saut en longueur, javelot et lancer de poids) . La spécialiste de l’heptathlon a fini la compétition avec 5756 points et devient la première athlète béninoise à remporter deux fois de suite la médaille d’Or aux championnats d’Afrique seniors d’athlétisme. C’est à Assaba au Nigéria en 2018 lors des 21ème Championnats d’Afrique seniors d’athlétisme que l’athlète béninoise a obtenu pour la première fois une médaille d’Or.

Reçue ce jeudi 09 juin 2022 sur Radio Bénin tout juste après son sacre, Odile Ahouanwanou a déclaré qu’elle n’a pas de mots mais elle est «remplie d’émotion ». Elle a fait savoir que «la compétition n’a pas été facile parce qu’il y a eu des difficultés » qu’elle «a rencontré sur les courses, sur les lancers» mais pour elle, « l’objectif est atteint ». Elle a affirmé qu’«en heptathlon, c’est 7 épreuves » et qu’«on commence par le 100 m haies, saut en hauteur, lancer de poids , 200m pour la première journée » et « le lendemain on revient pour faire la longueur, le javelot et 800 m pour terminer ».

La spécialiste béninoise en heptathlon a soutenu qu’elle est «épanouie ». En plus des 7 épreuves qu’elle a faites, elle a rajouté le lancer de poids notamment le lancer de poids individuel où elle termine à la 4ème place. « Le but pour moi c’est de pouvoir garder le titre. C’est ce qui a été fait » a-t-elle précisé. A part Odile Ahouanwanou, le Bénin a six (06) autres athlètes engagés dans d’autres disciplines qui sont retenues pour ces Championnats d’Afrique seniors d’athlétisme .