Que vous souhaitiez ouvrir votre pièce à vivre, ajouter une extension ou aménager les combles, un projet de rénovation requiert une bonne gestion. Suivez ces conseils pour que le processus soit aussi simple et efficace que possible.

Financement de votre projet de rénovation

Parlons d’abord du financement de vos travaux. Cela dépendra de votre budget disponible et du coût total des rénovations. Parfois, il sera même possible de combiner plusieurs modes de financement, selon ce qui est le plus avantageux pour vous. Dans les faits, notre premier conseil est de faire une estimation assez précise du coût des travaux. Puis ajoutez-y une marge d’environ 15 à 20 % : elle permettra de couvrir les éventuels imprévus.

Maintenant, voici les possibilités de financement qui s’offrent à vous :

✔ Utiliser vos économies. Si vous avez suffisamment d’épargne pour financer vos travaux tout en gardant un bon coussin de sécurité, profitez-en.

✔ Il est possible de souscrire un crédit personnel pour couvrir toute ou partie des dépenses de rénovation. Comme pour le choix des artisans et entrepreneurs, veillez à comparer plusieurs offres avant de décider.

✔ Vous pourriez aussi envisager la possibilité de prendre un prêt immobilier. Soumis à conditions, il permet de financer des travaux d’amélioration de votre résidence principale ou secondaire.

Qui va gérer et réaliser vos travaux ?

Cela étant posé, la première chose est de décider de votre niveau d’implication. Vous pouvez gérer entièrement le projet de rénovation, en faisant appel à un minimum d'artisans et en comptant sur vos compétences de bricoleur. Ou, à l’inverse, il est possible de tout confier à une entreprise de construction et à divers entrepreneurs. Une solution intermédiaire est de confier l’exécution à des professionnels, mais de commander les matériaux et d’organiser le calendrier vous-même. Pour prendre votre décision, considérez l'ampleur du travail, ainsi que le temps et le budget dont vous disposez.

Faire appel à des professionnels

La solution la plus pratique – mais aussi la plus coûteuse, sachez-le – est de confier l’intégralité de votre projet à des professionnels. Dans ce cas, voici plusieurs conseils qui vous éviteront bien des désagréments :

Confiez la supervision des travaux à une seule entreprise de construction. Cela simplifiera la coordination et limitera les risques de retards et d’erreurs. Vous aurez aussi un interlocuteur unique, ce qui est pratique. Demandez des estimations ou devis à 3 entrepreneurs au minimum. Avant de choisir, comparez leurs offres et comprenez leurs différences (main d’œuvre, matériaux, location d’engins spécifiques, certifications, garanties…). Pour alimenter vos réflexions, demandez à voir des photos de travaux antérieurs, visitez un chantier en cours et vérifiez les références en détail. Discutez également des processus de choix des différents intervenants sur votre projet. Assurez-vous aussi que le prestataire dispose des assurances requises. Enfin, ne faites jamais confiance à un constructeur qui vous fait une offre sans s’être déplacé sur place pour estimer l’ampleur du travail. Signez un contrat clair et sans ambigüité, qui protège l’entrepreneur et vous-même. Il doit inclure divers éléments clés : tarifs détaillés, responsabilités, dates et échéances, matériaux et engins, modalités de paiement, pénalités éventuelles, etc.

Ces mêmes précautions s’appliquent également si vous ne faîtes appel à des professionnels que pour une partie des travaux. Prenez toujours le temps de demander et comparer plusieurs offres, mais aussi de vérifier la fiabilité des prestataires.