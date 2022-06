Le programme de développement du transport pour l’intégration régionale Bénin – Niger est en train de devenir une réalité. Les membres de l’équipe technique béninoise de formulation de ce Compact Régional avec le Millénium Challenge Corporation (MCC) ont été officiellement installés hier vendredi 24 juin 2022 à Cotonou. C’est le ministre d’état chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale qui a présidé la cérémonie. Abdoulaye Bio Tchané a expliqué à ses vis-à-vis toute l’importance que revêt ce projet pour l’exécutif béninois.

« Le Gouvernement met un point d’honneur à l’avènement et la mise en œuvre efficace de ce projet d’envergure régionale afin de faciliter une plus grande croissance économique pour notre pays. Il est de votre responsabilité de baliser le terrain pour la réalisation de ce noble objectif » a-t-il déclaré. Le Compact régional vise à ouvrir et réhabiliter le réseau routier du Bénin vers la sous-région ouest africaine et en particulier vers le Niger. En clair, ces infrastructures prévues dans le cadre du Compact Régional serviront à relier le Bénin à la République du Niger et accessoirement au Burkina Faso.

Le ministre en charge du développement dit pouvoir compter sur les membres de l’équipe technique, « sur le sens de l’engagement, la qualité des expériences pour la réussite de » la mission. « Je vous exhorte donc à travailler avec abnégation afin de transmettre les conclusions satisfaisantes dans les délais impartis » a ajouté Bio Tchané pour être totalement explicite sur les attentes du gouvernement. L’équipe technique de formulation est chargée d’animer au niveau technique, tout processus de formulation du Programme de transport pour l’intégration régionale entre le Bénin et le Niger, de travailler avec l’équipe projet et les consultants du Millenium Challenge Corporation; de réceptionner et d’examiner les livrables et documents à produire dans le cadre du processus de formulation.

Il s’agira aussi pour eux, de rendre compte de l’évolution des travaux au Comité de pilotage composé de six membres et présidé par le Ministre du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale et d’assurer la mobilisation du financement nécessaire à la formulation du Programme. Cette équipe technique est dirigée par Afiss Bileoma.