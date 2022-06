Le ministre béninois de l'économie et des finances était récemment le Grand Invité de l'Economie RFI-Jeune Afrique. L'argentier national a accordé une interview à ces deux médias à Abidjan en Côte d'Ivoire à l'occasion de l'Africa CEO Forum. Il a été question de la crise ukrainienne et ses impacts sur l'Afrique, alors que le continent n'en a pas totalement fini avec la gestion de la Covid-19. Face à cette situation, M Wadagni a suggéré aux gouvernements des mesures pour limiter la casse sociale.

A l'en croire, ces mesures sont au nombre de quatre. La première d'entre elles est de "renoncer aux prélèvements fiscaux et douaniers pour permettre que le prix soit accessible aux populations". Pour lui , en prenant le risque de laisser la TVA et les droits de douanes, au même niveaux, les produits reviendront encore plus chers pour les populations. il faut donc renoncer totalement ou partiellement à ces prélèvements sur la plupart des produits de grande consommation, tout en veillant à ne pas pénaliser les industries locales.

La deuxième mesure à prendre, ce sont les subventions directes pour les produits comme le gasoil par exemple. "L'ensemble des engins de chantier, des tracteurs, les usines, les transports en commun utilisent le gasoil. Si nous n'agissons pas, les conséquences sur la productivité et la création de richesse seraient désastreuses" avertit le ministre de l'économie et des finances béninois. Il faudra ensuite réglementer et surveiller les prix des produits fortement subventionnés, afin de s'assurer que la population profite des appuis de l'Etat.

La quatrième et dernière mesure, selon M Wadagni, c'est de mettre en place des filets sociaux. "Une partie de notre population est extrêmement pauvre et nous devons nous assurer que ces personnes ont accès au minimum pendant la période de crise" a t-il déclaré.