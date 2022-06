Dans le monde du football, il y a des noms qu'on ne présente plus. Dans l'histoire de ce sport, certains athlète venus des quatre coins du monde ont réussi à écrire leurs noms en lettres d'or. Parmi les sportifs qui ont réussi à s'imposer figure le portugais Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, plus connu sur le terrain rectangle sous le nom de Cristiano Ronaldo. Au cours de sa riche carrière qui se poursuit puisqu'il est toujours en activité, le footballeur international portugais a collectionné de nombreux titres. La presse parle d'un nouveau record qu'il détient.

Cristiano Ronaldo n'a pas fini de collectionner les records pendant sa riche carrière. Il vient encore de le prouver en détenant un nouveau record devant l'argentin Lionel Messi et le brésilien Neymar qui évoluent ensemble au Paris Saint-Germain depuis quelques mois. Selon une récente publication de The Sun qui cite Betting.com, Cristiano Ronaldo est la personnalité du monde sportif la plus recherchée sur internet, avec 11 millions de recherches chaque mois.

Un nouveau record que le portugais détient devant son rival Lionel Messi avec 4,5 millions de recherches par mois pendant que Neymar est crédité de 5,8 millions. Plus tôt ce mois, le sélectionneur portugais déclarait que Cristiano Ronaldo « est le meilleur au monde ». « Le capitaine est le meilleur au monde. C'est suffisant. Quand on vous dit qu'il est le meilleur au monde, quels mots vous faut-il de plus? Je l'ai dit je ne sais combien de fois. Ses matchs ne me surprennent pas » a déclaré Fernando Santos, le sélectionneur du pays de la star du football Cristiano Ronaldo.