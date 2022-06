Il y a quelques jours, votre site vous annonçait que l’actrice Mary Mara retrouvée morte dans une rivière aux USA. Âgée de 61 ans l'actrice a été retrouvée morte, dans la matinée du dimanche 26 juin 2022 dans le fleuve Saint-Laurent selon le média américain TMZ. Ce même fait de nouvelles révélations quelques jours plus tard. En effet, selon le média, la mort par noyade de l'actrice Mary Mara pourrait avoir résulté d'une grave blessure à la tête.

Selon Craig Dorfman, le représentant de Mary, les enquêteurs ont une nouvelle théorie. Selon le média américain, les enquêteurs pensent que l'actrice s'est baignée dans le fleuve Saint-Laurent dimanche matin et après qu'elle soit sortie de l'eau, les enquêteurs pensent qu'elle a glissé et s'est cogné la tête, la faisant tomber à l'eau. Inconsciente, elle serait morte par la suite par la noyage. Le média précise que des écorchures au visage ont été constatées quand les enquêteurs ont récupéré le corps de l'actrice.

Ces derniers mois, le monde du cinéma a perdu beaucoup d'acteur. Le mois dernier, c'était l’acteur Ray Liotta qui était mort dans son sommeil. Il était âgé de 67 ans. Ray Liotta est un producteur et acteur américain dont la carrière a explosé avec le classique du crime de Martin Scorsese "Goodfellas" en 1990. Il est apparu dans les petits écrans en temps qu'acteur dans plusieurs films et séries. Il était entre autres aux côtés de la ravissante Jennifer Lopez dans la série Shades of Blue