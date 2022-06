Triste nouvelle pour les fans de l’actrice américaine Mary Mara. La femme âgée de 61 ans a été retrouvée morte, dans la matinée du dimanche 26 juin 2022 dans une rivière. Selon les informations de plusieurs médias dont TMZ, sa dépouille a été retrouvée dans le fleuve Saint-Laurent. Le média continue en faisant savoir que les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux suite à un appel d’urgence aux environs de huit heures du matin. Sur les lieux, ils ont retrouvé le corps sans vie de l’actrice. D’après les premiers éléments de l’enquête, Mary Mara faisait de l’exercice dans la rivière. Par ailleurs, aucun signe d’acte criminel n’a été décelé.

Elle a joué dans une vingtaine de films

Les forces de l’ordre ont également indiqué qu’elle avait sauté dans la rivière après avoir rendu visite à sa sœur. Son corps fait maintenant l’objet d’une autopsie. Notons que Mary Mara a joué dans une vingtaine de films et est apparu dans 40 émissions de télévision. Elle a aussi joué dans plusieurs séries policières telles que : « New York, Police judiciaire » ou encore « urgences ». Pour rappel, le décès de l’actrice américaine intervient plus d’un mois après la mort de l’acteur Ray Liotta. Ce dernier est mort le jeudi 26 mai dernier en République Dominicaine.

L’homme qui est né à Newark, se trouvait dans le République Dominicaine pour le tournage du film Dangerous Water. D’après les informations de plusieurs médias américains dont le site Deadline, l’acteur et producteur de cinéma est décédé pendant qu’il dormait. Ray Liotta est apparu sur les petits écrans en tant qu'acteur dans plusieurs films et séries. L'acteur était entre autres aux côtés de la célèbre chanteuse américaine Jennifer Lopez dans la série Shades of Blue qui retraçait l'histoire de policiers ripoux.