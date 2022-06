Il avait 56 ans. Ernest Kaho, le talentueux comédien béninois est décédé le mercredi 25 mai dernier. L’homme a succombé à un cancer et une insuffisance rénale chronique. Ses collègues et le ministre de la culture Jean-Michel Abimbola lui ont rendu un dernier hommage à la salle du Fitheb à Cotonou le mercredi 08 juin dernier. C’était en présence de la dépouille du dramaturge. Le ministre de la culture, a salué la mémoire d’un brillant artiste.

« L’un des plus grands interprètes de la scène dramatique de notre pays »

« Le rappel à Dieu de notre frère Guy Ernest Kaho ne nous a pas seulement plongés dans le chagrin. Cela nous prive d’un ami, d’un époux, d’un père de famille ; et nous arrache aussi malheureusement un artiste brillant, l’un des plus grands interprètes de la scène dramatique de notre pays » a déclaré Jean-Michel Abimbola. L’autorité a rappelé les prestations de haute volée de l’artiste, ses élans poétiques portés par sa voix chaude et métallique, ses rires gais et sa gestuelle cassante.

Il regrette que les béninois ne puissent plus profiter du talent de l’artiste avant de lui souhaiter un repos éternel en compagnie de son ami Camille Amouro (dramaturge décédé en décembre 2021). « En partant pour l’éternité, tu nous prives à ton tour de ta lumière et de ton talent. Puisses-tu trouver là-bas, dans le ciel constellé, les autres étoiles qui nous ont quittés, particulièrement celle de ton ami Camille. De là-haut, vous nous distillerez vos lumières pour éclairer nos pas » a déclaré le ministre de la culture.