Après l'effondrement du pont de Goungoun, à 35 km de Malanville (département de l’Alibori), les autorités ont trouvé une solution provisoire, en attendant l'érection d'un autre pont. C'est moins ce qu'a indiqué le préfet de l'Alibori Ahmed Bello Ky-Samah au journal Le Matinal. La circulation est donc rétablie, et les habitants des communes de Kandi et de Malanville peuvent maintenant circuler sans anicroches et faire leurs activités. Pour rappel, le pont de Goungoun s'est effondré hier mercredi 29 juin 2022.

" Suite à l’érosion des eaux de ruissellement, il y a eu une rigole qui s’est créée..."

Selon les explications du maire de Malanville, Guidami Gado, c’est à cause des pluies régulières de ces dernières semaines. « Suite à l’érosion des eaux de ruissellement, il y a eu une rigole qui s’est créée. Et au fil des ans, cette rigole s’est élargie au point d’affaiblir le pont. La saison des pluies s’étant installée, ça a fait que le pont a cédé » a-t-il déclaré. Le nouveau pont qui sera prochainement construit entre dans le cadre des travaux de réhabilitation et de renforcement de la RNIE 2, tronçon Béroubouay-Kandi-Malanville.

Il faut dire que le dire que le directeur général des infrastructures n’était pas surpris par la situation qui a prévalu hier mercredi. Selon Jacques Ayadji, si c’était une surprise, le tronçon, Beroubouay-Kandi-Malanville n’aurait pas été confié depuis quelques mois aux entreprises SOGEA SATOM et SOROUBAT pour sa reconstruction. « Pour ceux qui ne le savent pas ce tronçon est et restera sous la responsabilité des entreprises en charge des travaux jusqu’à la réception provisoire » informe par ailleurs Jacques Ayadji selon les propos rapportés par le journal Fraternité.