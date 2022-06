L’actualité relative à l’enlèvement d’un bébé au Sénégal continue de défrayer la chronique. En effet, la mise en cause indiquait notamment être de nationalité gambienne lors des auditions. Cette déclaration serait fausse selon les informations rapportées par Libération. On retient qu’elle aurait donné une fausse identité. Alors qu’elle déclarait s’appeler « Sira Dramé », les investigations ont révélé que son vrai nom est Sira Diallo.

Elle n'est pas Gambienne

Elle est bien sénégalaise et elle est née à Bignona. Toujours selon les révélations de l’enquête, le kidnapping de l’enfant était un acte qu’elle a préparé depuis un moment. Dans son téléphone portable, plusieurs photos d’enfants ont été retrouvées. Son époux qui réside à l’extérieur est au courant de la présence d’un enfant aux côtés de sa compagne. Mais la mise en cause aurait justifié la présence de petite par le fait qu’elle lui aurait été confiée.

"Je voulais combler un vide"

Elle assure que son compagnon n'était pas au courant de ses projets. Alors qu’elle avait confié aux enquêteurs qu’elle n’est qu’au Sénégal depuis 7 mois, il a été découvert qu’elle est en réalité une commerçante. Elle est poursuivie pour enlèvement et séquestration d’un enfant mineur. « C’est quand je l’ai vue toute seule devant la maison que j’ai été tentée. Je voulais un enfant, je voulais combler un vide. J’ai vu la petite et je ne pouvais plus me contrôler », avait-elle confié aux enquêteurs.