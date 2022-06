A Marseille en France, de la drogue, près de 20 armes et plus de 3. 000 munitions ont été saisies. A en croire les précisions apportées par les autorités sur cette affaire, les auteurs ont été interpellés. Il s’agit en réalité de personnes dont l’âge est compris entre 20 et 30 ans. On retient également que ce lieu génère aux occupants un gain évalué à 80. 000 euros par jour. Selon les explications de la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens, au total, 20 kg de cannabis ont été saisis.

Le dépôt d’armes est constitué de « deux pistolets mitrailleurs, sept kalachnikov, cinq armes de poing, 3.000 munitions, dont 1.500 servaient à approvisionner les kalachnikov », a notamment expliqué la procureure. Les autorités indiquent que le prochain objectif serait d’identifier la provenance des armes et à quoi elles avaient servi. Notons que ce n’est pas la première fois qu’une cachette d’armes a été démantelée en France.

Une situation pareille en région parisienne

Il y a quelques mois, les médias ont rapporté la saisi d’un nombre non négligeable de toutes catégories ainsi que des munitions. La saisie a été opérée lors d’une opération menée conjointement par plusieurs unités de la gendarmerie. L’opération qui a démarré le 29 juin n’a pris fin que le 2 juillet. Selon les précisions du Parquet de Rennes l’opération avait pour objectif de démanteler un réseau de trafic d’armes national et international. Les saisies ont été opérées en région parisienne et lyonnaise.