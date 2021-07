Plusieurs centaines d’armes de toutes catégories ainsi que des munitions ont été saisies en France plus précisément en région parisienne et lyonnaise. L’information a en effet été annoncée par le Parquet de Rennes. La saisie de ces armes s’inscrivait dans le cadre d’une opération menée conjointement par plusieurs unités de la gendarmerie. Il s’agit de deux équipes du Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) ainsi que des équipes cynophiles et des spécialistes de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN).

Démanteler un réseau de trafic d’armes

L’opération qui a démarré le 29 juin n’a pris fin que le 2 juillet. Selon les précisions du Parquet de Rennes l’opération avait pour objectif de démanteler un réseau de trafic d’armes national et international. «La lutte contre les trafics d’armes participe plus globalement de la prévention d’actes criminels graves à l’occasion desquels elles sont utilisées», a martelé dans un communiqué le procureur Philippe Astruc. Au total, 1200 armes de poing et d’épaule ont été saisies.

Deux hommes mis en examen

Deux personnes ont été mises en examen dans le cadre de cette enquête selon les informations rapportées par le bureau du procureur. Il s’agit de deux hommes âgés de 36 et 59 ans. La mise en examen a été initiée pour «acquisition, détention, cession d’armes des catégories A et B», «commerce sans autorisation et en bande organisée d’armes ou de munitions de catégories A et B» et «participation à une association de malfaiteurs».