En France, plus précisément à Brest, l’histoire d’un jeune congolais sans papier séduit plus d’un. Jonathan Kikanga, un Congolais de 18 ans, qui se débrouillait en français lorsqu’il s’exprimait est arrivé en France en 2019 fait parler de lui dans la presse. C’est le média français Ouest-France qui a mis en lumière l’histoire de ce jeune africain (dont le père habite en Angola la mère est morte) qui devrait intégrer une prestigieuse école d’Ingénieurs à Lyon après avoir été déscolarisé de la 6è en 3è. Avec ses bons résultats, son gros défi serait de régulariser sa situation.

L’histoire du jeune congolais sans papier Jonathan Kikanga qui séduit plus d’un avec ses bons résultats au BAC en France a été révélée dans la presse locale. Venu en France en 2019 après avoir quitté Kinshasa, Jonathan Kikanga a rejoint Brest après un séjour dans la capitale sans papier. Très rapidement, il a été pris en charge par une association qui vient aux secours des migrants, l’Adjim. Il a dû donner le meilleur de lui même pour rejoindre la section Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D) du lycée brestois. Jonathan Kikanga qui avoue que « le français, c’était très compliqué! » a confié à Ouest-France que lorsqu’il pense qu’il va devoir quitter la France à cause de sa situation irrégulière, ça le pousse à donner le meilleur de lui même.

« Quand j’ai une baisse de moral, je me dis que je vais devoir quitter la France. Ça me pousse à bosser deux fois plus. Je n’ai pas le choix! », confie le jeune congolais. Le jeune congolais a soumis 25 demandes pour poursuivre ses études et les 25 ont été acceptées. Une situation qui a émerveillé son prof de Maths. « On est très fiers de lui. 25 demandes acceptées, on n’a jamais vu ça!, s’exclame de son côté Hervé Leborgne, son professeur de maths. De son côté, Michèle Le Gall, qui a accueilli le jeune homme à son domicile a affirmé que ça ne l’étonne pas. « Ça ne m’étonne pas. Ce garçon m’impressionne. Il apprend avec une telle rapidité », a affirmé Mme Le Gall.