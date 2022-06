Un ancien condamné français veut être parlementaire en France. Il s’agit de Germain Gaiffe, un ancien détenu âgé de 55 ans qui a purgé 24 années en prison. Le quinquagénaire a déposé sa candidature pour le poste de député de la 2e circonscription du Vaucluse. Sa condamnation remonte à 1997, lorsqu’il avait pris trente ans pour le meurtre d’un homme d’affaires dans le département du Tarn-et-Garonne. La victime codirigeait avec son père une société dont la gestion posait des problèmes. Ce dernier avait donc envoyé son fils et un autre homme pour lui « demander des comptes ».

Il a toujours rejeté avoir tué l’homme d’affaires

Après les investigations, plusieurs parties de la dépouille de l’homme d’affaires ont été retrouvées à des endroits distincts. Cela avait visiblement valu à Germain Gaiffe, le surnom de « dépeceur de Montauban ». Tout au long des audiences, le mis en cause a toujours rejeté avoir tué l’homme d’affaires. Lors des différentes comparutions, il avait fait comprendre que sa mort était due à une chute accidentelle et le fait qu’il soit découpé à l’hypothèse d’une hélice de bateau. Lors d’un entretien accordé au média français La Provence, il a estimé être la seule personne légitime à représenter le peuple, puisqu’il a « pris 30 ans au nom du peuple ».

« Le spectacle mal joué donné par les élus »

« Aujourd’hui, quand on m’incrimine, je m’en fous et en fait, ce casier judiciaire me permet justement d’être libre de dénoncer le système. Aussi guignolesque que cela puisse paraître, ma candidature est plus sérieuse que le spectacle mal joué donné par les élus et ce malgré le budget qu’ils ont » a-t-il ajouté. Notons que la candidature de Germain Gaiffe intervient après que le polémiste et ancien candidat à l’élection présidentielle française Eric Zemmour se soit également montré intéressé par les élections législatives. Lors d’une interview accordée à BFMTV, il avait déclaré : « Je suis très tenté. J’hésite encore pour une raison simple: est-ce que je pourrais en me présentant dans une circonscription, aider tous mes camarades qui sont sur le pont? ».