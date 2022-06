François Hollande est un homme d’Etat français qu’on ne présente plus. Il a dirigé son pays la France entre 2012 et 2017. Sous sa présidence, un scandale sur sa vie privée avait éclaté alors qu’il partageait sa vie avec la journaliste Valérie Trierweiler. Plus tard, le désormais ex-président français a entretenu officiellement une relation avec celle qui était au coeur du scandale, l’actrice Julie Gayet. Récemment les deux tourtereaux ont officialisé leur relation. C’est ce que révèle la presse française depuis quelques heures.

L’ancien président français François Hollande a épousé sa compagne, l’actrice Julie Gayet, dans la ville de Tulle (sud-ouest), où il a longtemps été maire, a annoncé ce mercredi plusieurs médias français dont Paris Match. C’est le maire de la commune corrézienne, Bernard Combes, qui a procédé à l’union civile rapportent les médias français. Il s’agit du premier mariage officiel de l’ex-président de 67 ans précise l’agence TASS. Sa relation avec sa précédente compagne, la journaliste Valérie Trierweiler, a pris fin il y a huit ans après la révélation de sa liaison avec Julie Gayet.

François Hollande a été président de 2012 à 2017 avant de quitter l’Élysée pour laisser la place à son ancien ministre Emmanuel Macron élu au terme d’une élection à laquelle il n’a pas participé volontairement. Il y a quelques semaines, François Hollande a appelé à voter pour Macron au second tour face à Marine Le Pen. Il faut préciser que l’actuel président Emmanuel Macron effectue son deuxième et dernier mandat conformément à la constitution française.