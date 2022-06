Des polémiques sont nées depuis que le rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion des fonds Covid-19 a été rendu public. Le ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni et le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin ont fait une sortie médiatique ce mercredi 15 juin 2022 pour apporter leur part de vérité au sujet de la polémique née depuis que ce rapport de la Cour des comptes est publié. Avec son collègue de la santé, le ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances s’est prononcé également sur le nouveau rapport sur les Fonds Covid qui cette fois-ci est définitif.

Le ministre d’Etat Romuald Wadagni a déclaré sur Radio Bénin que concernant la gestion des fonds Covid, «il y a des divergences entre les coûts évoqués par le ministère des finances et ceux de la Cour des comptes ». Il a fait savoir que ce que l’on doit retenir «c’est cette volonté de l’Etat qui spontanément a lancé l’audit, qui spontanément a mis à disposition du grand public les informations hier et qui le fera encore aujourd’hui ». Pour Romuald Wadagni, «personne ne sera poursuivi » et qu’«il est normal que sur des choses données, on ne peut pas avoir toute l’information sur les prévisions».

Le ministre de la santé a, de son côté, assuré que « des corrections ont été faites pour que les dépenses effectuées soient justifiées » . Pour Benjamin Hounkpatin, la transparence a guidé toutes les actions entrant dans le cadre des fonds Covid. La grosse majorité des Fonds Covid a traité mais il y a des réclamations qui ont été faites entre autres par des policiers et quelques autres agents. Ceux-ci, révèle le ministre Benjamin Hounkpatin, « ont eu à émettre des réclamations soit par rapport au montant qui leur a été payé, par rapport à l’arrêté qui a fixé les montants ou par rapport à des omissions qui ne dépendent pas forcément ni du ministère de l’économie et des Finances ni du ministère de la santé ».

Mais il a reconnu que «dans le dispositif de transmission, il y a eu des problèmes » et que c’est cela que « l’équipe en charge s’attèle à corriger au quotidien ». Concernant les fonds des gongonneurs, le paiement de ces fonds a été délocalisé. Le gouvernement est à pied d’œuvre pour mettre en place une performance en matière de gestion des fonds publics. «Les déviances demeurent et nous avons dû justement épingler quelques agents indélicats qui se sont appropriés les fonds destinés à ces gongonneurs» a laissé entendre le ministre Benjamin Hounkpatin.