Une délégation de l'Association des transporteurs de ciment du Bénin (Atcb) étaient hier mercredi 29 juin 2022 au cabinet du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou. Ils sont allés exposer au premier député, les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur profession, à cause de la hausse du prix du gas-oil notamment. Selon Abdourahamane Fagbohoun, un des membres de la délégation, les "transporteurs de ciment au dépôt de Nocibé et de Lafarge ont de sérieux problèmes".

"Pour faire tourner nos camions, nous avons besoin de gas-oil. Mais ce produit est devenu tellement rare et cher au point où il nous est difficile de nous en procurer. Avec la situation qui prévaut, c'est à 1000 francs que nous achetons le litre de gas-oil. Certains de nos collègues dans le Nord Bénin, le prennent à prix d'or, plus de 35.000 F le bidon de 25 litres" se plaint-il. C'est dans ce contexte peu favorable que les distributeurs agréés de ciment ont décidé de baisser le prix du transport.

"Aujourd'hui, on est coincé. On a le dos au mur comme on le dit "

"Il est dit que le ciment doit être vendu à 69.700 Fcfa dans le département du Plateau. A l'usine, les agréés vendent déjà la tonne de ciment à 69.000 Fcfa. Lorsqu’on ajoute les frais de manutention qui s'élèvent à 500 Fcfa par tonne, la marge bénéficiaire pour le vendeur n'est que de 200 F seulement. Ça ne va pas" assure M Fagbohoun. Il dit avoir tout expliqué au président du parlement avant de lui demander de les aider à sortir de cette situation. "Aujourd'hui, on est coincé. On a le dos au mur comme on le dit "poursuit cet acteur du transport de ciment. Louis Vlavonou leur a conseillé de faire preuve de diplomatie dans le recherche de solution à cette situation.