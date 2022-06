Le choix de Kylian Mbappé de rester au PSG n’est pas du goût de tout le monde. Bon nombre d’espagnols n’ont pas apprécié cette décision, certains l’accusant même d’avoir changé d’avis après avoir donné sa parole aux responsables du Real Madrid. Pis, certains comme Karim Benzema l’attendaient dans le club espagnol. Une fois sa décision prise, les déceptions étaient perceptibles du côté espagnol. La récente déclaration d’un ex du Real Madrid ne va pas arranger l’affaire. Ce dernier avertit Kylian Mbappé sur son avenir.

Alfonso, une ex-star du Real Madrid qui s’était déjà exprimé sur le cas Mbappé a une fois encore réagi à l’affaire. «On était tous impatient de le voir, on était convaincu qu’il viendrait. Il a dû subir beaucoup de pressions, mais en France, c’est une idole. Il aura eu des pressions du Qatar, du président de la France et il a décidé de rester. « Mbappé gagnera beaucoup d’argent mais, en termes de titres, il n’y aura aucune comparaison avec ce qu’il aurait eu au Real Madrid. Le PSG gagne presque tous les ans en France vu ses joueurs et son budget, mais en Europe, c’est différent. Encore plus si tu affrontes le Real Madrid » a déclaré la star.

Il faut rappeler que le jeune Kylian a beaucoup hésité avant d’annoncer son choix de rester au PSG. Selon la presse, il avait subi beaucoup de pression y compris de hauts responsables politiques, notamment Emmanuel Macron. Le site Marca a notamment indiqué que l’attaquant français ainsi que son entourage étaient « contraints de vivre entourés d’appel d’Emmanuel Macron et du Qatar ».