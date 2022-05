Le choix de l’international français Kylian Mbappé de rester dans le club français du Paris Saint-Germain (PSG), continue de faire la une de la presse sportive. En effet, à la grande surprise des supporters du Real Madrid, qui espéraient voir l’ancien monégasque intégrer les rangs des Merengues, le joueur a préféré rester dans son actuel club. Cette décision qui fait encore beaucoup de bruit dans la presse espagnole, a été abordée par le footballeur âgé de 23 ans dans une interview accordée au média français Le Parisien.

« Je n’ai pas voulu forcer ce truc »

En réaction aux story Instagram de Karim Benzema, qui feraient allusion à la traitrise, Mbappé a donc fait savoir qu’il n’a pas encore discuté avec le joueur madrilène. Il a par ailleurs souligné qu’il lui expliquera son choix dès qu’ils se verront. « On n’a pas échangé. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim… Mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. Je n’ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Je lui expliquerais ce choix. (…) J’ai vu que presque tous les joueurs du Real Madrid l’avaient sorti. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut, non ? » a-t-il déclaré.

Il n’a pas dit non à la Casa Blancas

Pour rappel, l’actuel contrat entre Mbappé et le PSG expire le 30 juin prochain. D’après plusieurs médias, il aurait fait connaître sa décision à Florentino Pérez, président du Real Madrid, quelques jours plus tôt. Pour rappel, au cours de son entretien avec Le Parisien, Kylian Mbappé avait mis l’accent sur le fait qu’il n’a pas dit non à la Casa Blancas. « Je ne suis que reconnaissant envers eux, de tout l’amour qu’ils m’ont donné. Je n’ai pas dit non au Real Madrid. J’ai dit oui à la France et à un nouveau projet du PSG. J’ai eu l’appel de la patrie et de la capitale. Il était trop tôt pour partir gratuitement » avait-il laissé entendre.