L’accord de financement de la 2ème phase du projet de Sédentarisation des troupeaux Ruminants (ProSeR) a été signé ce mardi 21 juin 2022 à Cotonou entre le Président de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), Serge Ekué et le ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni. Cette 2ème phase du Projet de Sédentarisation des troupeaux Ruminants, d’un coût global de 17,5 milliards de francs Cfa, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole (PSDSA).

Etant l’un des projets phares du Programme d’Action du Gouvernement (PAG), le Projet de Sédentarisation des troupeaux Ruminants vise l’amélioration des productions animales et la gestion rationnelle des exploitations. Ce projet comporte deux phases. La première phase du ProSeR, d’un montant global de 10 milliards de Francs Cfa, a été financée par la Boad. Cette première phase du ProSeR porte sur l’installation d’un campement pilote pastoral sur 1000 ha, la mise à niveau de 07 fermes pilotes privées de 20 ha chacune, la mise en place de 02 banques semencières de 10 ha à Boko et Semiondji , l’appui à 20 promoteurs pour la promotion de fourrage à but commercial et la libération et la sécurisation de 20.000 ha de terres au profit des agro-éleveurs pour la production fourragère.

Concernant la deuxième phase du ProSeR, dont l’accord de financement a été paraphé ce mardi 21 juin 2022, elle a pour but de permettre l’aménagement de 126 Campements Pastoraux à Renforcer (CPR) , la sécurisation de 36.300 ha au profit d’agro-éleveurs individuels, la production fourragère de 16.220 ha au profit de 1.370 éleveurs et des 126 CPR (20 ha par CPR) et l’enrichissement de 3.780 ha de pâturages naturels au profit des CPR (30 ha par CPR). Il faut signaler qu’au cours de la cérémonie de signature de l’accord de financement de cette 2ème phase du ProSeR, d’autres accords de prêts ont été signés entre le ministre d’Etat Romuald Wadagni et le Président de la Boad, Serge Ekué.