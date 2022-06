Le président de la République Patrice Talon a procédé le vendredi 27 mai dernier à l’installation des membres de la commission chargée des travaux préalables en vue d’élaborer le cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. C’était au palais de la Marina à Cotonou. A l’occasion, le chef de l’Etat a laissé entendre qu’il y a eu par le passé des dérapages au niveau de la chefferie traditionnelle. Elle a même été désorganisée estime Patrice Talon. « On a désorganisé ce qui constitue la chefferie traditionnelle au Bénin, nous-mêmes » a déclaré le président de la République.

« Dans toute sa noblesse »

Dès à présent, le gouvernement veut la rétablir « dans toute sa noblesse » assure le locataire du palais de la Marina. Cependant, rétablir la chefferie traditionnelle ne veut pas dire que l’Etat accepte de partager ses prérogatives avec elle, a clarifié le numéro 1 béninois. « Il ne s’agit pas de rétablir la chefferie traditionnelle en compétition, en conflit avec l’ordre moderne, notre constitution, nos lois qui organisent la vie politique. Il n’est pas question de les remettre en cause » a clairement fait comprendre Patrice Talon.

Le but est d’associer nos coutumes en matière d’organisation sociale. Si nous parvenons à faire cohabiter l’autorité morale traditionnelle avec la gouvernance moderne, nous allons mieux gouverner la cité, se persuade le chef de l’Etat. Notons que la commission est composée de 15 membres. Elle a pour mission de rédiger les textes de lois, les règlements qui vont asseoir l’organisation , les prérogatives et le mode de fonctionnement de la chefferie traditionnelle de manière compatible avec la constitution et les lois au Bénin.