Le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a indiqué mercredi, dans une déclaration à l’Agence Anadolu (AA), avoir reçu la lettre envoyée par le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu au Secrétaire général, Antonio Guterres, concernant le changement du nom de la Turquie en « Türkiye » dans les langues étrangères. Un changement de nom qui entre directement en vigueur selon l’agence de presse officielle turque.

Le gouvernement du président Recep Tayyip Erdogan a fait pression pour que le nom internationalement reconnu de la Turquie soit changé en « Türkiye » (tur-key-YAY) tel qu’il est orthographié et prononcé en turc. Le pays s’est appelé « Türkiye » en 1923 après sa déclaration d’indépendance rappelle l’agence AP. En décembre, Erdogan a ordonné l’utilisation de « Türkiye » pour mieux représenter la culture et les valeurs turques, notamment en exigeant que « Made in Türkiye » soit utilisé à la place de « Made in Turkey » sur les produits exportés. Les ministères turcs ont commencé à utiliser « Türkiye » dans les documents officiels.

Pour rappel, en anglais, le terme turkey fait également référence à la dinde. Une confusion s’installe donc sur la toile pour tous ceux qui tapent le nom du pays et qui obtiennent des informations sur l’oiseau. Une situation qui irritait visiblement l’administration du président Erdogan qui a décidé de changer l’orthographe du nom du pays.