Les chiffres du Forex ne sont qu'impressionnants. Si vous considérez que chaque jour, près de 7 000 milliards de dollars sont échangés sur ce marché, et que cela a une valeur monétaire mondiale qui atteint un niveau de 2 000 milliards de dollars, alors vous n'êtes pas le seul à penser que cette entreprise est synonyme de profit. Ces données peuvent expliquer pourquoi tant de nouveaux arrivants tentent de se lancer dans le commerce du Forex, évidemment séduits par les milliers de millions qu'il génère. Beaucoup d'entre eux pensent qu'ils peuvent gagner des millions de dollars rapidement, mais cette croyance peut être erronée.

Le marché des changes

Demandez à n'importe quel expert en finance si le Forex peut vous rendre riche et il vous répondra peut-être en riant. Cette réponse peut même être partagée par certains commerçants vétérans. La réalité est dure, puisque de nombreux rapports ont révélé que près de 70% des investisseurs ont obtenu des pertes sur leurs investissements sur une période de 12 mois. L'effet de levier est un terme délicat, car vous pouvez vous endetter afin de pouvoir ouvrir et contrôler des transactions sur devises bien plus importantes que ce que vous pourriez investir initialement. C'est pourquoi certains courtiers chevronnés peuvent offrir un effet de levier avec des ratios importants afin d'obtenir des gains à la fois rentables et supérieurs en inventant simplement quelques centaines de dollars.

L'inconvénient de tels investissements est qu'ils peuvent entraîner à la fois d'énormes profits et aussi d'énormes pertes, car le jugement d'aller pour un commerce peut aller dans un sens ou dans l'autre très rapidement, compte tenu de la volatilité du marché. Si vous vous considérez comme un trader plus stable, vous pouvez négocier sur des marchés de devises très liquides comme le dollar américain, qui offrent des actifs plus faciles à acheter et à vendre en temps réel.

Y a-t-il une vérité dans le Forex qui fait de vous un millionnaire?

Après avoir lu les informations ci-dessus, vous pouvez devenir méfiant et même avoir peur de vous lancer dans le trading Forex. Et compte tenu du scénario réel, nous ne pouvons pas vous en vouloir. Néanmoins, le trading sur le Forex peut en fait être une entreprise très rentable. En fin de compte, il existe également des rapports et des témoignages de commerçants qui gagnent beaucoup d'argent avec leurs transactions. Le fait est que les gens peuvent être trompés en leur faisant croire que ces histoires représentent la majorité des expériences, et ce n'est pas simplement le cas.

La triste vérité du marché est que le Forex peut vraiment faire de vous un millionnaire si vous opérez aux plus hauts niveaux du marché, ce qui signifie que vous disposez d'un vaste capital qui vous permettra de conclure des transactions pouvant générer des millions de dollars. Si vous envisagez sérieusement de vous lancer dans le trading Forex, ne vous laissez pas décourager par ces faits. Ces commerçants de haut niveau étaient des débutants à un moment donné, avec un capital limité et une grande quantité d'ignorance. Mais ils ont fait leurs devoirs, ils ont étudié les fondamentaux de la finance et la nature du marché, ils ont beaucoup risqué, ils ont beaucoup perdu, mais finalement ils ont pu faire des profits.

Le fait le plus intimidant du trading, non seulement sur le Forex mais sur d'autres marchés, est que la possibilité de réaliser un profit ne dépend pas simplement de votre talent de trader. Le marché est très complexe, rempli de nombreux facteurs qui peuvent jouer contre vous. Le Forex peut vous rendre riche, c'est juste que ça ne dépend pas de vous!