« Le président [Cyril Ramaposa] confirme qu’il n’a été impliqué dans aucun acte criminel et promet une nouvelle fois sa pleine coopération avec toute enquête policière », indique le document publié sur le portail présidentiel. « En raison d’une éventuelle enquête, le chef de l’État ne peut pas entrer dans les détails de l’affaire et demande instamment que la procédure régulière suive son cours ». Ce faisant, il est souligné que « malgré le grand intérêt du public et les préoccupations suscitées par les accusations portées contre le président dans une affaire pénale, M. Ramaphosa reste concentré sur la tâche de la reconstruction économique du pays« .

Arthur Fraser a intenté le 1er juin une action en justice contre M. Ramaphosa, l’accusant de dissimuler les circonstances du vol en février 2020 de la ferme appartenant au chef de l’État, à partir de laquelle 4 millions de dollars ont été volés. Il affirme disposer de toutes les preuves nécessaires que le président a commis une infraction pénale, y compris des preuves de son implication dans des enlèvements et des obstacles à la justice. Cependant, jusqu’à présent, M. Fraser ne les a pas présentés publiquement. Reste à savoir si cette affaire va se dérouler.

Arthur Fraser a perdu son poste de chef du renseignement d’État lorsqu’il a été transféré au poste de commissaire national des services correctionnels de l’Afrique du Sud en 2018. En 2021, M. Fraser a démissionné de ce poste après une série de scandales de grande envergure. (Tass)