Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome (Céna) a rencontré hier mardi 14 juin les représentants des partis politiques homologués. C’est pour les informer du niveau d’exécution du chronogramme des Législatives de 2023 et recueillir leurs préoccupations. Toutes les formations politiques n’étaient pas présentes à cette rencontre. Sur 17 invitées il y en avait 13 dont Moele Bénin, Nouvelle Force Nationale, Les Démocrates, le Parti du renouveau démocratique, le Bloc Républicain et l’Union Progressiste. Le président de l’institution Sacca Lafia a informé ses vis-à-vis de l’adoption du budget électoral.

Houndété suggère de faire un mini audit de la Leip

La salle de colisage est déjà disponible et les différentes maquettes sont en cours de réalisation a-t-il ajouté. Les responsables de partis politiques ont à leur tour soulevé plusieurs préoccupations liées à la pièce d’identification devant servir le jour du vote, la réalisation de la liste électorale informatisée (Lei) et à la sélection des agents des postes de vote, entre autres. En ce qui concerne la confection de la Lei, le président du parti Les Démocrates Eric Houndété a souhaité que les partis politiques puissent vérifier le protocole d’extraction de cette liste provisoire et faire un mini-audit de celle-ci. Ceci permettra de dissiper les craintes selon Eric Houndété.

En ce qui concerne la pièce à utiliser pour voter le jour du scrutin, le président de la Céna a laissé entendre qu’aucune pièce n’a pas été spécifiquement choisie. « Votre permis de conduire, une carte électorale, toute pièce officielle où il y a votre image , et qui permet de vous identifier , vous permet de voter. Avec les moyens techniques disponibles aujourd’hui, on est plus ou moins sûr que chaque citoyen n’est présent qu’une seule fois sue la liste. A moins qu’il y ait homonymie parfaite et la photo permet de vous distinguer dans cet embarras » a déclaré Sacca Lafia .

Le code électoral permet aux délégués des partis d'être dans les bureau de vote

Le directeur général des élections, a répondu à la préoccupation relative à la sélection des agents des postes de vote. Abou Soulé Adam informe qu’il y a 16.000 poste de vote à pouvoir pour le compte du prochain scrutin. Alors qu’il faut trois personnes par poste. Ce qui demande le recrutement de quelque 48.000 personnes. « Il est arrivé très souvent que nous n’ayons pas le nombre minimum pour couvrir tous les postes de vote » indique M Abou Soulé Adam. Le président du parti Les Démocrates pense ces agents à recruter doivent être des différentes tendances politiques. Le Directeur général des élections lui a opposé le code électoral qui en ces articles 63 et 64 qui permettent aux délégués des partis politiques d’être présents dans les bureaux de vote afin d’empêcher les tentatives de fraudes.