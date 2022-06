La Russie a averti que la réponse au blocus imposé par la Lituanie à Kaliningrad sera "pratique" et "non diplomatique". "En ce qui concerne les mesures de réponse, des mesures possibles sont désormais élaborées dans un format interministériel", a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, selon TASS.

"La Lituanie et l'UE, par le biais de leurs missions diplomatiques à Moscou, ont été informées que de telles actions sont inadmissibles et que les mesures prises doivent être modifiées et la situation ramenée à un cours légal et légitime. Si cela n'est pas fait, alors, bien sûr, et cela a été souligné à tous les niveaux à Moscou, des actions de représailles seront inévitables. Sur la question de savoir ce qu'ils seront... Seront-ils exclusivement dans le plan diplomatique ? [La] réponse est non. Ils ne seront pas dans le plan diplomatique, mais dans le plan pratique" a rajouté la porte-parole russe.

Certains craignent que la Russie ne coupe l'approvisionnement en électricité via un réseau commun. "Aujourd'hui, les importations en provenance de Russie sont très minimes - juste assez pour maintenir le système techniquement opérationnel...Donc, fondamentalement, rien ne changerait.... La seule chose qui changerait, c'est que nous devions faire un très gros effort pour maintenir la stabilité du réseau car nous devons encore installer certains équipements pour pouvoir fonctionner en toute sécurité", a déclaré en avril le ministre lituanien de l'énergie, Dainius Kreivys.