Le chancelier allemand Olaf Scholz, le président français Emmanuel Macron et le premier ministre italien Mario Draghi envisagent d'effectuer une visite conjointe à Kiev en juin. C’est ce qu’a rapporté samedi le média allemand Bild am Sonntag. Selon les informations recueillies, cette visite devrait se tenir avant le sommet du G7 prévu pour se dérouler du 26 au 28 juin. Berlin et Paris discutent depuis longtemps d'une telle visite conjointe, rapporte le média allemand. Macron a insisté pour que le voyage ne soit effectué qu'après les élections législatives françaises, qui se tiendront les 12 et 19 juin prochain. L'idée d'y aller avec Draghi a été proposée par Paris selon Tass.

Cette visite devrait témoigner de l'unité des Européens sur la question de l'Ukraine, souligne le journal. Le chancelier allemand avait dans le passé déclaré qu'il ne se rendrait à Kiev que si la visite avait un but précis. Bild am Sonntag n'exclut pas qu’il sera également question de la livraison d'armes à Kiev et du soutien à sa candidature pour l'obtention du statut de candidat à l'entrée dans l'UE.

La France est accusée de vouloir faciliter la tâche à Poutine depuis que Macron a appelé à ne pas humilier Poutine. Un appel qui n'a pas spécialement plu à Zelensky et aux ukrainiens qui ont critiqué le leader français.