Le stade « Abdoulaye Wade » de Dakar accueillera ce samedi 04 juin 2022 le match Sénégal-Bénin comptant pour la 1ère journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023). C’est dans ce cadre que les Ecureuils du Bénin et les Lions de la Téranga du Sénégal se préparent activement pour en découdre ce samedi. Si du côté des supporters béninois, le Président du Comité National des supporters du Bénin (CNS-Bénin) , Léopold Houankoun a sonné la mobilisation générale, chez le président du Comité du 12ème Gaindé , l’une des associations des supporters des Lions de la Téranga du Sénégal que Issa Laye Diop dirige, c’est la sérénité totale .

Reçu ce mercredi 1er juin 2022 sur Frissons Radio, le président du Comité du 12ème Gaindé, Issa Laye Diop a déclaré que «le Bénin est une équipe» que les Sénégalais respectent car lors de la rencontre contre les Lions de la Téranga du Sénégal à la phase finale de la Can Egypte 2019, l’équipe sénégalaise a été malmenée par celle du Bénin. Pour lui, de toutes les façons, les Béninois «seront très bien accueillis au Sénégal, le pays de la Téranga».

Issa Laye Diop a précisé que les Lions de la Téranga feront la «différence sur le terrain» en terme d’engagement, de tactique et «surtout avoir suffisamment de chances pour qu’à la fin du match les 3 points » leur reviennent. «Nous sommes sûrs d’une chose, les deux équipes vont nous gratifier de très bon spectacle» a-t-il fait savoir avant d’ajouter que «le 12ème Gaindé est fin prêt » et «va se mobiliser derrière les Lions, les galvaniser et les pousser à la victoire ».

Le président du Comité du 12ème Gaindé a affirmé qu’ « il y a tout un peuple derrière» son équipe et qu’il se prépare «en conséquence ». Pour la confrontation entre le Bénin et le Sénégal, il a laissé entendre que «ce sera un match âprement disputé entre les deux équipes qui se valent même si le Sénégal est champion d’Afrique ». «Nous sommes très optimistes quant à une victoire finale de notre pays .Nous avons eu à assister aux séances d’entrainement de notre équipe mais que cela augure du beau et du bon» a-t-il souligné.