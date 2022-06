La Russie peut survivre sans les pays occidentaux, le monde ne tourne pas autour d’eux. C’est ce qu’a déclaré le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie Dmitri Medvedev. "Bien sûr, il y a encore certains espoirs. Cet espoir est faible, l’espoir que nos anciens partenaires occidentaux auront le courage d'admettre leurs erreurs stratégiques qui, selon les estimations de l’ONU, ont touché plus de 1,5 milliard de personnes et provoqué une flambée de l'inflation mondiale, des pénuries alimentaires et une augmentation de la pauvreté", a-t-il noté.

Le vice-président du Conseil de sécurité a souligné que si cela n’avait pas lieu, "nous vivrons sans eux, comme nous l'avons fait pendant des décennies au XXe siècle". "D'autant plus que le monde d'aujourd'hui ne se limite pas du tout aux pays occidentaux. Au contraire, la plupart d’entre eux vivent selon leurs propres règles indépendantes", a-t-il indiqué. Selon lui, malgré la crise actuelle dans les relations internationales, la Russie "continue de défendre une sécurité mondiale égale et indivisible".

Récemment, Medvedev avertit l’OTAN contre un risque de 3ème guerre mondiale. « Pour nous, la Crimée fait partie de la Russie. Et cela signifie pour toujours. Toute tentative d'empiètement sur la Crimée est une déclaration de guerre contre notre pays », a-t-il confié au site d'informations Argumenty i Fakty. « Et si cela est fait par un État membre de l'OTAN, cela signifie un conflit avec toute l'alliance de l'Atlantique Nord ; une troisième guerre mondiale. Une catastrophe totale. », a-t-il poursuivi dans sa déclaration.