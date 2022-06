La décision de la Cour suprême de revenir sur le droit à l'avortement continue de faire réagir. L'ancienne première dame Michelle Obama a fait part de sa grande tristesse et lancé un appel. "Aujourd'hui, la Cour suprême a non seulement renversé près de cinquante ans de précédent historique, elle laisse également au bon vouloir des politiciens et idéologues la décision la plus personnelle qui soit"avait déclaré son époux.

Michelle Obama a eu des mots déchirants pour expliquer son état d'esprit après la décision de la cour suprême : "J'ai le cœur brisé aujourd'hui. J'ai le cœur brisé pour les gens de ce pays qui viennent de perdre le droit fondamental de prendre des décisions éclairées sur leur propre corps... J'ai le cœur brisé par le fait que nous sommes peut-être destinés à tirer les leçons douloureuses d'une époque où Roe n'était pas encore la loi du pays - une époque où les femmes risquaient de perdre la vie en se faisant avorter illégalement... C'est ce qu'ont vécu nos mères, nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, et nous y revoilà... Si vous êtes comme moi et que vous voulez commencer dès maintenant, je vous encourage à transformer votre frustration et votre colère en action en vous impliquant... Des organisations comme Planned Parenthood et The United State of Women, parmi beaucoup d'autres, ont des ressources vers lesquelles vous pouvez vous tourner si vous voulez aider les autres ou si vous avez vous-même besoin d'aide... Il nous reste tant de choses à faire avancer, à rallier, à défendre, et je sais que nous pouvons le faire ensemble".

Plusieurs personnalités ont réagi à l'annonce de la décision. Parmi celles-ci, des chefs d'états et/ou de gouvernement de pays alliés aux USA. Le président Joe Biden a lui aussi condamné ce qu'il considère comme une régression. "La santé et la vie des femmes de notre nation sont désormais en danger... Ne vous y trompez pas" a entre autres lancé le président des USA.