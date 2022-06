Les réactions et la campagne de révolte contre le drame de Melilla se poursuivent. Sur les traces de plusieurs autres autorités de différents pays, le président de l’ONG Horizon Sans Frontières (HSF) ; Boubacar Seye a également porté de la voix sur le massacre de migrants à Melilla au Maroc. Très révolté et outré sur ce drame, Boubacar Seye parle d’un « génocide de la jeunesse africaine ». Au cours de son intervention, le président de l’ONG HSF, a lui de même souhaité une enquête très approfondie sur cette situation qui a coûté la vie à plusieurs personnes sur le territoire marocain.

Au total, 23 personnes sont mortes dans ce massacre survenu au Melilla, au cours d’une tentative d’entrée massive dans l’enclave espagnole de Melilla située en territoire marocain, dans le nord du Maroc, le vendredi 24 juin dernier. Depuis ce drame, des associations marocaines ainsi que plusieurs autres autorités des autres pays frères exigent une enquête afin de bien cerner tout le contexte de cette situation très dramatique. En effet, tout comme le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez qui a dénoncé au lendemain du drame une « attaque contre l’intégrité territoriale de l’Espagne », Boubacar Seye évoque « un génocide ».

Pour le président de l’ONG HSF, cette situation concerne aussi les Sénégalais qui espèrent regagner l’Europe et qui sont d’ailleurs très nombreux dans le désert de Ceuta et de Melilla, au Maroc. « Ces images ont créé une onde de choc à travers le monde. Ce sont ceux que l’Afrique a de plus précieux qui meurt dans le désert et dans les eaux s’il n’est pas torturé », déclare-t-il. Après avoir exprimé son ressentiment sur ces images choquantes qui laissaient voir des migrants africains capturés et traités comme des bêtes sauvages par la police marocaine, le président de l’organisation internationale des migrants en appelle à l’attention du président sénégalais Macky SALL et attend surtout une réaction de la part du président de l’Union africaine en exercice. Il faut ajouter qu’en plus des diverses réactions, la Commission de l’Union africaine condamne les violences de Melilla et demande également l’ouverture d’une enquête immédiate sur ces migrants tués dans la répression de la police marocaine.