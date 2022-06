Les appareils connectés font partie du quotidien de nombreux utilisateurs de smartphones dans le monde. Au nombre de ceux-ci, se trouvent les montres et bracelets connectés, qui sont aujourd’hui de plus en plus consommés. Il s’agit en effet d’une analyse faite par le cabinet Counterpoint. D’après les données qu’il a récemment communiquées, le marché des montres et bracelets connectés a connu une évolution globale sur un an. Sur cette période, le marché a donc connu une augmentation de 13%, avec une croissance à deux chiffres pour le cinquième trimestre consécutif.

Apple occupe la première place du podium

Ces statistiques ont été confirmées par l’analyste spécialiste de ce secteur Sujeong Lim. « Bien que le marché mondial des montres connectées ait connu une faible croissance en 2020 en raison de l'impact de la Covid-19, il a continué à bien performer depuis son rebond l'année dernière » a-t-il indiqué. Selon Counterpoint, au nombre des marques qui s’affrontent sur ce marché, Apple se démarque en occupant la première place du podium. Il est suivi du géant sud-coréen Samsung et du Chinois Huawei. Ainsi, la marque à la pomme, qui avait représenté à lui seul plus d’un tiers du total des expéditions en 2021, a accru 36% de part de marché au 1er trimestre 2022.

Samsung, de son côté, est parvenu à avoir 10,1%, et Huawei 7,2% de part de marché sur la même période. Pour rappel, ces données interviennent quelques jours après la décision de l’Union européenne d’imposer un chargeur commun à tous les appareils électroniques. D'ici 2024, les smartphones, les tablettes, les appareils photos, les écouteurs devront être équipés d'un port USB type-C, déjà commun aux smartphones android. La décision avait été critiquée par la marque à la pomme qui a estimé qu’elle va notamment étouffer l’innovation et isoler l’Europe.