Dans le Nord du Bénin, les rois et chefs féticheurs se sont réunis le mercredi 22 juin dernier dans le palais de Sa Majesté Yane Sotima à Natitingou. C'est une initiative du souverain. Son but: créer une grande association des rois et chefs féticheurs du septentrion, afin de parler d'une même voix et d'obtenir la reconnaissance qui leur est due.

Une première dans le Nord du pays

« Tous les rois et chefs féticheurs du Nord doivent être reconnus officiellement….Nous devons être unis, parler d’une même voix, car nous contribuons à la cohésion sociale, nous aidons dans la réconciliation » a déclaré Yane Sotima. Les rois et chefs féticheurs ayant fait le déplacement, ont apprécié l’initiative. Une première dans le Nord du pays.

Sa Majesté Yane Sotima a fait savoir que ce combat qui est mené n’est pas à l’avantage d’un département du septentrion mais pour tout le monde. Il veut juste que les rois se retrouvent dans un creuset pour se faire connaître. D’autres rencontres sont prévus pour matérialiser cette initiative.