Le régime du leader nord-coréen Kim Jong-Un poursuit ses tirs de missiles. En effet, ce dimanche 05 juin 2022, le pays a effectué un tir de huit missiles balistiques au large de sa côte orientale. L’information a été rendue publique par l’Etat-major sud-coréen. « Notre armée a détecté le lancement de huit missiles balistiques à courte portée depuis le secteur de Sunan à Pyongyang en direction de la mer de l’Est » a-t-il déclaré, faisant référence à la mer du Japon. L’armée sud-coréenne n’a pas manqué de souligner que les lancements ont eu lieu en l’espace de 30 minutes, avec une distance parcourue située entre 110 et 670 km à diverses altitudes.

La Chine et la Russie ont opposé leur veto sur une résolution de l’ONU

Le Japon a confirmé les lancements de missiles. Nobuo Kishi, ministre japonais de la Défense a par ailleurs précisé qu’il s’agit d’un lancement « inhabituel » et « totalement inacceptable ». Notons que le tir des missiles intervient également plus d’une semaine après que les Nations Unies se soient montrées divisées sur les sanctions visant la Corée du Nord. En effet, la Chine et la Russie ont opposé leur veto sur une résolution de l’ONU introduite par les USA et qui impose de nouvelles sanctions contre Pyongyang. Cela, afin de sanctionner ses différents tirs de missiles balistiques.

« Ils semblent n’avoir aucune réponse aux situations de crise »

Cette résolution avait fait réagir l’ambassadeur de la Russie à l’ONU, Vassily Nebenzia, qui a estimé que les USA ignorent les multiples appels de la Corée du Nord à mettre un terme à leurs « activités hostiles » et à commencer le dialogue. « Il semble que nos collègues américains et occidentaux souffrent de l’équivalent du blocage de l’écrivain. Ils semblent n’avoir aucune réponse aux situations de crise autre que l’introduction de nouvelles sanctions » a-t-il ajouté. La réaction a été la même chez Zhang Jun, ambassadeur chinois à l’ONU, qui a déclaré que la démarche entreprise par les USA « éloignait le Conseil du dialogue et de la conciliation ».