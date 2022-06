Depuis quelques mois, la Russie est critiquée sur la scène internationale par les occidentaux à cause de son offensive militaire en Ukraine. Le président américcain Joe Biden, ne rate aucune occasion de tacler son homologue russe. Au cours d'une rencontre avec le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, il a rajouté une couche. Pour lui, la Russie voulait obtenir la "finlandisation" (un statut neutre) de l'Europe, mais provoquera en fin de compte son "otanisation" .

"On m'interrogeait sur la Finlande et la Suède, quand les dirigeants de ces pays se sont rendus à la Maison-Blanche. J'ai déclaré que Poutine espérait la "finlandisation" de l'Europe, mais obtiendrait son "otanisation". Ce n'est pas son objectif, mais c'est exactement ce qu'il faut faire pour assurer la sécurité en Europe. C'est nécessaire à mon avis", a-t-il fait savoir en marge du sommet de l'Otan à Madrid.

Pour rappel, il y a quelques jours le président Biden disait à Scholz que Poutine espérait « que l’Otan et notre alliance se désintégreraient». Le président russe Vladimir Poutine espérait "que l'Otan et notre alliance se désintégreraient, mais cela ne s'est pas produit et ne se produira pas", a fait savoir M. Biden. Il a remercié M. Scholz de ses efforts pour maintenir l’unité de l'Occident.