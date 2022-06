La Russie fait face depuis qu'elle a lancé son offensive en Ukraine à une série de cyberattaques. Ce vendredi, les autorités russes ont dénoncé de nouvelles cyberattaques et l'annonce du décalage d'une heure d'un discours que le numéro un russe Vladimir Poutine devait prononcer pendant la plénière du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF). Prévu pour ce vendredi le discours du président russe a été décalé d'une heure, en raison de cyberattaques sur la base d'accréditation du forum. L'annonce a été faite par le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

Selon M. Peskov, des attaques informatiques sur la plateforme du SPIEF ont commencé jeudi, désactivant la base de données d'accréditation, le système de délivrance des badges et le site Internet du forum. "À cet égard, le président a décidé de reporter son discours d'une heure, il aura lieu non pas à 14h, mais à 15h [heure de Moscou, UTC+3]. Durant cette période, des mesures exhaustives seront prises pour remédier aux conséquences des cyberattaques, tout sera établi et, surtout, une opportunité sera offerte à tous ceux qui devraient être présents à la plénière d'y être présents", a-t-il ajouté.

D’après le porte-parole de Poutine, "Les spécialistes travaillent d’arrache-pied pour éradiquer ce problème. Il est réparable, nous allons le résoudre, mais cela prendra du temps". Il y a quelques jours, la Russie avertissait qu’elle peut réagir militairement aux cyberattaques. "La militarisation de l'espace de l'information par l'Occident et les tentatives d'en faire une arène de confrontation interétatique ont considérablement accru la menace d'un affrontement militaire direct aux conséquences imprévisibles", avait déclaré le ministère des Affaires étrangères rapporte le site 19fortyfive.com.