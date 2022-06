Alors que le sommet du G7 se tient principalement autour de la question de l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine reste au coeur des préoccupations et même des discussions. Quelques heures après que le président Biden a déclaré que les pays du G7 allaient interdire les nouvelles importations d'or russe en guise de nouvelle sanction , les dirigeants occidentaux réunis lors du sommet se sont moqués à l'ouverture du président russe. La conversation des leaders du groupe n'a pas échappé à la presse.

Boris Johnson : "En vestes ? Pas de vestes ? Besoin de vous déshabiller ?"

Justin Trudeau : "Attendons qu'ils prennent une photo" (en référence à la photo qui avait fait le tour de la toile il y a quelques années de Vladimir Poutine torse nu)

Johnson : "Nous devons tous montrer que nous sommes plus forts que Poutine"

"Nous allons avoir le spectacle d'équitation torse nu", a ironisé le Premier ministre canadien Justin Trudeau... "Voilà! Voilà! Il faut leur montrer nos pectoraux !" a réagi Boris Johnson

Une séance photo en 2009 montrait un Poutine torse nu à cheval dans les montagnes. En 2018, d'autres clichés sur le thème de l'extérieur ont été publiées, montrant Poutine, torse nu et pêchant dans un lac sibérien. "Quand je suis en vacances, je ne vois pas la nécessité de me cacher derrière les buissons, et il n'y a rien de mal à cela" avait réagi M. Poutine.