Au cours du 10e Forum juridique international de Saint-Pétersbourg, le président russe Vladimir Poutine a estimé dans un discours qu'un système multipolaire est en train de se dessiner activement dans le monde. "Un système multipolaire des relations internationales est en train de se former activement. Ce processus est irréversible, il se déroule sous nos yeux et il est objectif", a déclaré le chef de l'État russe dans son discours aux participants du 10e Forum juridique international de Saint-Pétersbourg.

A en croire le chef du Kremlin, "la position de la Russie et de nombreux autres pays est qu'un tel ordre mondial démocratique et plus juste doit être construit sur la base du respect et de la confiance mutuels et, bien sûr, sur les principes universellement reconnus du droit international et de la Charte des Nations unies". Au cours du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Poutine avertissait que « plus rien ne sera comme avant ».

Pour rappel, le président Biden avait estimé que Poutine provoque une « otanisation » de l’Europe. "On m'interrogeait sur la Finlande et la Suède, quand les dirigeants de ces pays se sont rendus à la Maison-Blanche. J'ai déclaré que Poutine espérait la "finlandisation" de l'Europe, mais obtiendrait son "otanisation". Ce n'est pas son objectif, mais c'est exactement ce qu'il faut faire pour assurer la sécurité en Europe. C'est nécessaire à mon avis", a-t-il fait savoir en marge du sommet de l'Otan à Madrid.