Dans le cadre du concours de recrutement militaire au titre de l’année 2022, les candidats admissibles sont invités à se présenter le mardi 28 juin 2022 à six (06) heures dans les sites retenus en vue de subir la visite d’aptitude médicale. C’est ce qui ressort d’un communiqué de presse en date du 21 juin 2022 et signé du Général de Brigade Fructueux C.A. Gbaguidi. Le communiqué précise que les candidats admissibles du concours de recrutement militaire au titre de l’année 2022 feront la visite médicale au «Centre Médico –Social ( CMS) de Cotonou pour les admissibles des départements de l’Atlantique , du Littoral , du Mono , du Couffo , de l’Ouémé , du Plateau et du Zou ».

Les admissibles des départements de l’Atacora, du Borgou, de l’Alibori, des Collines et de la Donga, quant à eux, sont attendus à l’« Hôpital d’instruction des Armées (HIA) de Parakou ». Le Chef d’Etat –Major Général des Forces Armées Béninoises, le Général de Brigade Fructueux C.A. Gbaguidi, informe dans ce communiqué que «les éventuels inaptes seront remplacés par des suppléants qui seront invités en temps opportun par un communiqué radio pour subir à leur tour la visite d’aptitude médicale ».