Hier lundi 20 juin 2022, la planète entière célébrait la journée mondiale des réfugiés. A l’occasion, le ministre béninois de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Seidou, a fait une déclaration. Il a notamment parlé du nombre de réfugiés dans le pays et des efforts du gouvernement béninois pour leur faciliter l’accès à l’asile. On retient déjà que le pays compte plus de 1700 réfugiés sur son sol. 1.778 très exactement. Actuellement, 586 dossiers de demande d’asile sont étudiés.

« Tout demandeur d’asile obtient au lendemain de sa demande une attestation d’asile »

Le ministre rassure de la célérité du processus. « Tout demandeur d’asile obtient au lendemain de sa demande une attestation d’asile dûment signée qui lui permet de s’identifier et de circuler librement en attendant l’examen du fond de son dossier » a déclaré Alassane Seidou. Quand l’étranger arrive à obtenir le statut de réfugié, il a droit à une carte de réfugié. Ce qui lui permet de circuler librement dans le pays et de « bénéficier de quelques services sociaux de l’Etat béninois dans les limites des textes en vigueur ».

Alassane Seidou va ensuite rassurer la communauté internationale de la détermination du Bénin à continuer par respecter le principe de non refoulement en accordant l’asile à tout réfugié qui en formule la demande dans le respect des lois en vigueur. Le Bénin continuera donc par respecter le droit d’asile. Il faut dire qu’un passeport ou un titre de voyage de la convention est délivré aux réfugiés qui font la demande d’asile.