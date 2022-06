Le député Rachidi Gbadamassi a peu goûté les propos de certains responsables du parti Les Démocrates après la rencontre entre Patrice Talon et Boni Yayi. On se souvient que Nourénou Atchadé, le premier vice-président de cette formation politique de l’opposition avait clairement dit qu’il n’était pas favorable à la formalisation d’un cadre de concertation entre les anciens présidents et le président en exercice. Ce que souhaite pourtant l’actuel président de la République.

« De telles attitudes sont en contradiction avec la culture béninoise »

Pour l’Honorable Rachidi Gbadamassi, Les Démocrates ont le droit d’être contre ce projet mais cela montre qu'ils « n'aiment pas » la République . « De telles attitudes sont en contradiction avec la culture béninoise parce que nous avons une culture de la paix » critique le député de la 8ème circonscription électorale. Les « réactions négatives » du parti Les Démocrates à propos de ce projet, prouvent que ses responsables veulent toujours « faire partie du problème et non des solutions ».

« Ça montre que c’est dans les conflits , les querelles interminables qu’ils trouvent leurs intérêts » assène encore le député. Rappelons que Nourénou Atchadé a évoqué les raisons qui le poussent à se méfier de la formalisation d’un cadre de concertation entre les anciens présidents et le président en exercice. En effet, selon l'opposant, il est très probable qu’une loi soit prise afin formaliser ce cadre. Et cela empêchera les prédécesseurs de Patrice Talon de « se mouvoir politiquement ».