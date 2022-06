Le Bénin a perdu mercredi dernier, son deuxième match des éliminatoires de la Can 2023 à Cotonou. Une contreperformance qui n'a pas plu à certaines personnes qui ont tôt fait de perpétrer un acte de vandalisme contre le bus de l'équipe nationale dans la ville de Cotonou. Certains joueurs ont été blessés dont Jodel Dossou. Quelques heures plus tard, des rumeurs annonçaient que l'allier de Clermont Foot en France a décidé de supprimer de sa page Facebook toutes les images le montrant en sélection nationale.

"Sous ces images se trouvaient des commentaires aberrants, des menaces de mort"

Le joueur ne reconnaît pas totalement les faits. "Oui, ma cellule de communication a retiré certaines images sur mes comptes avec mon accord mais pas que des images de la sélection nationale. On a retiré les dernières images de moi en couleurs nationales, les images de ma chère mère (bousculée au stade à cause de moi); l'image de l'anniversaire de mon fils, les images avec ma petite famille...car sous ces images se trouvaient des commentaires aberrants, des menaces de mort, et d'autres choses inacceptables" a clarifié l'écureuil dans un communiqué de sa cellule de communication. Seulement, son acte lui a valu une salve de critiques sur les réseaux sociaux.

"Est-ce la meilleure solution? J'en doute..."

Le joueur lui-même s'est remis en question en se demandant si c’était la meilleure solution. "Est-ce la meilleure solution? J'en doute. Mais c'était l'idéal selon nous à l'instant T. Mes autres images de la sélection nationale sont toujours disponibles sur mes plateformes digitales. J'ai été , je suis et je serai fier de porter les couleurs nationales. Le Bénin d'abord" a déclaré l’ailier de Clermont Foot, un peu comme pour s'excuser et écarter toute suspicion possible sur sa retraite internationale . Inutile de dire que la défaite du mercredi dernier face au Mozambique a laissé un goût amer aux supporters de l’équipe nationale, mais rien ne peut excuser le caillassage du bus des joueurs. Les auteurs de cet acte de vandalisme doivent semble-t-il être retrouvés et punis conformément aux lois de la République.