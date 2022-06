Entre l'Algérie et l'Espagne, les relations sont tendues depuis quelques jours. Il y a quelques jours, l’Algérie a suspendu le traité de coopération. Cette décision des autorités algériennes n'a pas laissé indifférente les autorités espagnoles. En effet, ce lundi 13 Juin 2022, les autorités espagnoles ont réagi estimant que l'Algérie s'aligne de plus en plus sur la position russe ces derniers temps.

La récente décision de l'Algérie ne surprend par l'Espagne car Alger s'aligne de plus en plus sur la Russie. C'est ce que pense Nadia Calvino, la ministre espagnole de l'Economie qui s'est exprimée ce lundi. "J'ai vu à l'époque que l'Algérie était de plus en plus alignée sur la Russie, donc cette (décision de suspendre le traité) ne m'a pas surpris", a déclaré Mme Calvino qui confie avoir remarqué dans une interview Radio Catalunya avoir constaté en Avril dernier un rapprochement entre Alger et Moscou en Avril dernier, lors de la réunion de printemps du Fonds monétaire international.

La semaine dernière, nous vous annoncions que l’Algérie suspend le traité de coopération. « Les autorités espagnoles se sont engagées dans une campagne tendant à justifier la position qu'elles ont adoptée sur le Sahara occidental en violation de leurs obligations juridique, morale et politique de puissance administrante du territoire qui pèsent sur le royaume d'Espagne jusqu'à ce que la décolonisation du Sahara occidental soit déclarée accomplie par les Nations unies », a précisé l’agence d’information publique Algérie Presse Service citant une déclaration de la présidence algérienne. Le même texte souligne que "cette attitude du gouvernement espagnol s'inscrit en violation de la légalité internationale […] et contribue directement à la dégradation de la situation au Sahara Occidental et dans la région".