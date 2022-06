Cela fait plus de trois mois maintenant que la Russie a lancé son offensive en Ukraine. Depuis le début, les USA se sont opposés à cette action militaire du pays dirigé par Poutine et ont décidé d’apporter leur aide à l’aide pour contrecarrer la Russie. Si au départ on parlait juste d’apport militaire et financier, les médias révèlent que les USA ont mené des cyberattaques contre la Russie pour soutenir l’Ukraine.

Les USA confirment avoir lancé des cyberattaques contre la Russie dans le cadre de son soutien à l’Ukraine. En effet, l’unité de piratage de l’armée américaine, a mené des cyberopérations offensives pour soutenir l’Ukraine selon CNN. Le général Paul Nakasone a confirmé l’information au cours d’un entretien avec un média américain. « Nous avons mené une série d’opérations sur tout le spectre; opérations offensives, défensives [et] d’information », a déclaré le général Paul Nakasone dans une interview à Sky News .

Pour rappel, il y a quelques semaines, un expert russe avait déclaré que les cyberattaques ont été multipliées par 100 depuis fin février. « Les cyberattaques ont été multipliées par 100 », a fait savoir Maxim Filippov, le directeur du développement commercial de Positive Technologies, une entreprise russe qui exerce dans le domaine informatique, qui précise que cela a commencé quelques jours après le début de l’offensive russe en Ukraine