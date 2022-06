En Février dernier, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Opposés à cette opération militaire, les pays occidentaux ont imposé des sanctions contre le pays dirigé par Vladimir Poutine. Cette situation a eu un sérieux impact sur la plupart des pays du monde avec une hausse des prix de certains produits. C'est dans ce contexte que le président vénézuélien Nicolas Maduro a appelé à la levée des sanctions contre la Russie car à l'en croire, les pays en voie de développement subissent les conséquences. L'information a été rapportée par la version espagnol du LA Times.

Nicolas Maduro se prononce sur la crise ukrainienne. Le président vénézuélien a déclaré que les sanctions sont un "suicide économique" pour l'Europe et les États-Unis et a relevé qu'elles ont un impact sur le monde précisément sur les prix du carburant et des denrées alimentaires. Pour lui, "l'arrogance" des dirigeants européens et des Etats-Unis empêche la levée des sanctions économiques contre la Russie.

"Tout cela crée la tempête parfaite et les élites d'Europe et des États-Unis sont sourdes, aveugles, elles ne veulent pas voir la réalité... par arrogance, arrogance et désir de vengeance contre la Russie", a déclaré le président Nicolas Maduro. Le dirigeant vénézuélien a appelé à la levée des sanctions contre la Russie. "Les sanctions contre la Russie doivent cesser et la situation économique mondiale doit être normalisée", martèle le président Maduro.

Plus tôt ce mois, le porte-parole du Kremlin avait déclaré que la guerre économique contre la Russie crée l’effet boomerang. "Nous constatons actuellement que toutes ces restrictions, toutes ces sanctions introduites [contre la Russie] affectent les prix de l'énergie, des produits alimentaires etc. Nous constatons des résultats des erreurs de nombreux pays qui se manifestent dans le début de la crise alimentaire etc.", avait-il fait savoir.